TOASO: ABD GSYİH ve BES enflasyonu riski

Dolar, dünyanın en büyük ekonomisinin sıkı finansal koşulların etkilerini hissettiği gibi, ABD getirileri ve ekonomik verilerle benzer bir şekilde düşüş yaşadı. İşgücü verileri Ekim NFP raporundan bu yana azaldı, perakende satışlar ve TÜFE verileri düştü ve genel duygu verileri de aşağı revize edildi.

Gelecek hafta yüksek etkili ABD verileri arasında Q3 GSYİH'nin ikinci tahmini ve ABD Bireysel Tüketim Harcamaları (BTH) verisi bulunuyor.

ABD Hazinesi, ABD hükümetini ve operasyonlarını finanse etmek için gelecek hafta önemli bir miktarda ABD borcu ihale edecek. Neredeyse önceden, tahvil piyasası, menkul kıymetleri çekici bir getiriyle almayı umarak 2 yıllık not getirilerini destekledi. Getiriler zirve yüzde 5'in üzerine çıksa da, bu esasen 'risk-free' bir varlık olarak görüldüğünden seviyeler çekici. Yüksek getiriler, büyük olay riski Çarşamba günü girene kadar doların desteklenmesine neden olabilir.

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Grafik TradingView’den

TOASO teknik analizde, TOFAŞ hisselerinin güçlü bir satış sinyali verdiği gözlemlenmektedir. Özellikle, hareketli ortalamaların değerlendirildiği bu analizde "Güçlü Sat" yani güçlü satış tavsiyesi alınmaktadır. MACD ve Stochastic göstergeleri de negatif bir tabloyu işaret etmektedir. Şu anda hisse senedi, 3 aydır en düşük seviyede işlem görmektedir.

TOFAŞ hisseleri, son altı ayda %29,73'lük bir yükseliş göstermiştir. Ancak, son bir ay ve üç ayda yaşanan düşüşler trendin zayıflığını gösterebilir. Şu an için hisse senedi, önceki altı ayın en yüksek seviyesinden %24,7 daha düşük seviyededir.

Sonuç olarak, TOFAŞ Otomotiv hisseleri üzerinde yapılan temel, teknik ve trend analizi, şirketin karmaşık bir dönemden geçtiğini göstermektedir. 256 direnci ve 235 desteği ve TKE osilatöründeki düşüş de dikkate değerdir.

Sonuç itibarıyle, ABD’nin altına ve Bitcoin’e karşı kurduğu dolar sistemi tekrar sallantıda. Doların enflasyona altından çok daha fazla yenildiği ancak ana medya kanallarının tıpkı terör devleti İsrail’i “masum çocuk” gibi göstererek algı oluşturduğu gibi doların enflasyonunun da belirtilenden çok daha yüksek olduğu belirtilmektedir.





