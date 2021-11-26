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TOBB Başkanı Hisacıklıoğlu'dan 'asgari ücret' için üç öneri

26.11.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin enflasyon üzerinde artması gerektiğini belirtti. Hisacıklıoğlu, asgari ücrete ilişkin üç öneri yaptı.

TOBB Başkanı Hisacıklıoğlu'dan 'asgari ücret' için üç öneri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, işletmelerin sürdürülebilirliğinin de zarar görmemesi ve maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Asgari ücrette vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. Asgari ücret desteği artırılmalı" tavsiyelerinde bulundu.

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