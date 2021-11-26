TOBB Başkanı Hisacıklıoğlu'dan 'asgari ücret' için üç öneri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı" ifadelerini kullandı.
Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli.— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) November 25, 2021
Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı
✔️Asgari ücrette vergi kaldırılmalı
✔️Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli
✔️Asgari ücret desteği artırılmalı
İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli.
Hisarcıklıoğlu, işletmelerin sürdürülebilirliğinin de zarar görmemesi ve maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Asgari ücrette vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. Asgari ücret desteği artırılmalı" tavsiyelerinde bulundu.
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