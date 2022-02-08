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TOBB'dan elektrik fiyatlarında indirim çağrısı

08.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik fiyatlarında yaşanan artışa yönelik TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan önemli açıklama geldi. Hisarcıklıoğlu, "Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması" dedi.

TOBB'dan elektrik fiyatlarında indirim çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama geldi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikayet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları olumlu bir gelişme. Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni adımlar atılacağını açıklamıştı.

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