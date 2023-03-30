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TOGG ÇEKİLİŞİ KURA SONUÇLARI 2023: Yerli otomobil T10X ne zaman teslim edilecek? İşte TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi!

30.03.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG çekilişi kura sonuçları ekranı, Trumore uygulaması ve internet sitesi üzerinden alınan başvuruların ardından geçtiğimiz gün yapılan çekiliş nedeniyle araştırılıyor. TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Birçok kişi bu soruya yanıt arıyor. Peki, Yerli otomobil T10X ne zaman teslim edilecek? İşte TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi...

TOGG ÇEKİLİŞİ KURA SONUÇLARI 2023: Yerli otomobil T10X ne zaman teslim edilecek? İşte TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi!

TOGG çekilişi kura sonuçları, belli oldu ve 20.000 T10X yerli otomobil sahibini buldu. TOGG kura çekimi sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere Trumore uygulaması üzerinden T10X için başlatılan ön sipariş sürecinde e-Cüzdan'a banka transferiyle yapılan aktarımlarım ardından gerçekleştirilen çekilişte iyi sonuç alamayan kişilere 60 bin TL ödemeleri iade edilecek. İşte, TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi...

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TOGG ÇEKİLİŞİ KURA SONUÇLARI

TOGG çekilişi kura sonuçları geçtiğimiz gün saat 21:00'de belli oldu. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi yayımlandı.

TOGG ÇEKİLİŞİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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TOGG KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

İstanbul Kartal 32. Noterin huzurunda yapılan çekilişle ön siparişe hak kazanan 20 bin asıl ve 20 bin yedek talihli belirlendi.

TOGG yerli otomobilin, web sitesi ile Trumore mobil uygulamasından ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak.

TOGG ÇEKİLİŞİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOGG SİPARİŞ HAKKI KAZANANLAR İÇİN KALAN ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

TOGG sipariş hakkı kazanan vatandaşlar, yerli otomobillerinin teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

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TOGG PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK, 60 BİN TL NE ZAMAN GERİ ÖDENECEK?

TOGG çekilişte sipariş hakkı kazanamayan vatandaşların 60 bin TL'lik ön ödeme bedelleri (60 bin) ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına yatırılacak.

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