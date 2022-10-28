FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOGG fabrika açılışı ne zaman, saat kaçta? Yerli otomobil TOGG fabrikası nerede? Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

TOGG fabrika açılışı ne zaman, saat kaçta? Yerli otomobil TOGG fabrikası nerede? Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

28.10.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG fabrikasının açılışı için geri sayım başladı. Yerli otomobil TOGG fabrikasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılı ile gerçekleşecek. Togg, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kurulmuştu. Peki, TOGG fabrika açılışı ne zaman, saat kaçta? Yerli otomobil TOGG fabrikası nerede?

TOGG fabrika açılışı ne zaman, saat kaçta? Yerli otomobil TOGG fabrikası nerede? Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

TOGG fabrikasının ne zaman, saat kaçta açılacağı merak konusu oldu. Türkiye'nin Otomobili'ne proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 27 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un üretileceği il belli olmuştu. Açılış yarın gerçekleştirilecek.

TOGG FABRİKA AÇILIŞI NE ZAMAN?

Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak.

TOGG FABRİKASI NEREDE?

Türkiye'nin Otomobili'ne proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 27 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un üretileceği il belli oldu. Togg'un, elektrikli otomobil üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kuracağı açıklandı.

togg-fabrikası-açılışı

"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla aynı gün gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", "C-SEDAN" ön gösterim araçlarının özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.
Homologasyn testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla "aynı DNA'yı taşıyan" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.
Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anlaşma sağlandı! 18 bin lira daha verilecekAnlaşma sağlandı! 18 bin lira daha verilecek
EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak?EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak?
Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira cezaHemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza
Anahtar Kelimeler:
togg togg fabrikası nerede

En Çok Okunan Haberler

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Yerli otomobil TOGG'da yarın büyük gün!

Yerli otomobil TOGG'da yarın büyük gün!

EYT'de emekli olmak zorunlu mu?

EYT'de emekli olmak zorunlu mu?

Emekliler dikkat, o ödemeler peşin yapılacak

Emekliler dikkat, o ödemeler peşin yapılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! İyileşmeyi geciktiriyor

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! İyileşmeyi geciktiriyor

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.