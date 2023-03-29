FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2023: T10X TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? 20.000 T10X yerli otomobil için heyecan dorukta!

TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2023: T10X TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? 20.000 T10X yerli otomobil için heyecan dorukta!

29.03.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi bugün (29 Mart 2023) YouTube'da canlı olarak yayınlanacak çekilişin ardından belli olacak. TOGG'dan yapılan açıklamada 117.467 T10X ön siparişi verildiği belirtilerek bugünkü çekilişe işaret edildi. Trumore uygulaması üzerinden T10X için başlatılan ön sipariş süreci dün sona erdi. Peki, T10X TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte TOGG kura çekimi canlı izleme ekranı...

TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2023: T10X TOGG kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? 20.000 T10X yerli otomobil için heyecan dorukta!

TOGG kura çekimi canlı izleme ekranı ile ilgili araştırmalar 29 Mart 2023 Çarşamba günü itibarıyla hız kazandı. TOGG kura çekimi canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yerli otomobil için Trumore uygulaması ve internet sitesi üzerinden alınan başvuruların ardından gözler, çekilişe çevrildi. Noter huzurunda yapılacak çekiliş ile 20.000 T10X yerli otomobil sahibini bulacak. İşte TOGG kura çekimi canlı izleme ekranı...

T2

TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI

TOGG kura çekimi kurumun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TOGG kura çekimi sonuçları ile ön sipariş sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli olacak.

TOGG KURA ÇEKİMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

T1

TOGG KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOGG kura çekimi bugün (29 Mart 2023 Çarşamba günü) yapılacak.

TOGG ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA?


TOGG çekiliş saati ile ilgili bilgiye henüz yer verilmedi.

İşte TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

TOGG KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOGG kura çekimi sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından netleşecek.

T3

TOGG KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOGG T10X kura çekilişi Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak.

W1

TOGG TESLİMAT NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Togg T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı.

Yapılacak çekiliş kapsamında, öncelikle nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler teslim edilecek.

W2

V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X’lerin teslimatları Temmuz 2023’te başlayacak.

V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL’lik T10X’in teslimat dönemi ise Kasım 2023. Fiyatlar araçların teslim edildiği dönemdekİ şartlara göre değişkenlik gösterebilecek.

W3

TOGG T10X STANDART MENZİL: 953 BİN TL

314 kilometre menzilli T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.
Standart menzilli T10X’in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

TOGG T10X UZUN MENZİL: 1 MİLYON 215 BİN TL

523 kilometrelik menzillere sahip T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Togg ilk sahiplerini buluyor! Büyük çekiliş bugün…Togg ilk sahiplerini buluyor! Büyük çekiliş bugün…
Yüzde 20 zam! Günlerdir konuşuluyordu, bugün başladıYüzde 20 zam! Günlerdir konuşuluyordu, bugün başladı
İslam Memiş’ten çok konuşulacak tahmin!İslam Memiş’ten çok konuşulacak tahmin!

En Çok Okunan Haberler

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

BTK Başkanı Karagözoğlu TBMM'de detayları anlattı: Depremden sonra 7 kat arttı

BTK Başkanı Karagözoğlu TBMM'de detayları anlattı: Depremden sonra 7 kat arttı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

Bakan Bilgin asgari ücrete zam için tarih verdi!

Bakan Bilgin asgari ücrete zam için tarih verdi!

Emekli promosyonu için 'en düşük maaş' ayarı

Emekli promosyonu için 'en düşük maaş' ayarı

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.