TOGG KURA SONUÇLARI 2023: TOGG T10X yerli otomobil kura çekimi sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta!

TOGG kura sonuçları tarihi yerli otomobile sahip olmak isteyenler kişiler tarafından merak edildi. Bilindiği üzere Noter huzurunda gerçekleşecek TOGG kura çekilişinin tarihi bir gün ileriye alınmıştı. İşte, TOGG kura sonuçları isim listesi ekranı...

TOGG KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOGG kura çekimi, TOGG yerli otomobilin T10X modelinin adeti 12 binden 20 bine çıkarıldı. Çekiliş tarihi ise bir gün ileriye alınarak 29 Mart oldu.

TOGG KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Togg T10X kura çekilişi yarın gerçekleştirilecek ve YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak.

TOGG KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI

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TOGG T10X STANDART MENZİL 953 BİN TL

314 kilometre menzilli T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.

Standart menzilli T10X’in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

TOGG T10X UZUN MENZİL 1 MİLYON 215 BİN TL

523 kilometrelik menzillere sahip T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP)



