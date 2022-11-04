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TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne olacak? TOGG özellikleri

04.11.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG tanıtımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapıldı. Tanıtımın ardından yerli otomobil TOGG hakkında araştırmalar hız kazandı. Otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verildi. Peki TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne olacak? İşte merak edilenler...

TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne olacak? TOGG özellikleri

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tanıtımıyla oldukça ilgi çekti. Yerli ve milli otomobil TOGG'un satış tarihi merakla bekleniyor. TOGG'un C-segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonları düşük ÖTV diliminde yer alacak. Peki TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne olacak? İşte merak edilenler...

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TOGG'un seri üretim bandından indirilen ilk aracını tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobil markası Togg'u Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüne yakışır şekilde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, Mart ayı sonunda teslimi başlayacak." dedi.

Buna göre TOGG şubat ayında satışa çıkacak, mart ayı sonunda sahibine teslim edilecek.

TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne olacak? TOGG özellikleri

Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de" ifadelerini kullandı ve, "Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" dedi.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

ÖTV dilimine göre hesaplandığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olacağı tahmin ediliyor.

TOGG fiyatına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyatı şimdiden hemen sormaya başladılar. Gemlik Kampüsü açılışında net bir cevap vermiştim. TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak.

Kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp ona göre adımımızı atacağız. A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız." dedi.

TOGG ÖZELLİKLERİ

200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut.

Pil paketleri de içeriğine göre değişecek olan araç, iki farklı menzil seçeneği sunacak (300-500 km). TOGG otomobillerin son hızı 180 km/s olacak. TOGG, 200 beygir ve 400 beygir güç seçenekleri ile satışa sunulacak. 200 beygirlik motorun 0-100 hızlanması 7,6 saniye 400 beygir güç ile üretilecek olan 4 çeker motorun 0-100 km hızlanması ile 4,8 saniye olacak.

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