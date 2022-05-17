FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Heyecanlandıran açıklama geldi

TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Heyecanlandıran açıklama geldi

17.05.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'la ilgili son açıklama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim'de fabrikanın açılışını yapacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu TOGG'un trafiğe çıkış tarihini de verdi.

TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Heyecanlandıran açıklama geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" dedi.

ac0a65f7-8928-44c1-a880-3daf2b6b5490

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili son değerlendirmeleri aktardı.
2023 yılının ilk üç ayında otomobilin banttan inerek trafiğe çıkacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur’’ dedi. (iha)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'da ilk sıradaTürkiye hayvancılıkta Avrupa'da ilk sırada
Konut fiyatları nasıl düşecek?Konut fiyatları nasıl düşecek?
Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı

Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!

Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Konutta fiyat artışına 'arsa' önerisi

Konutta fiyat artışına 'arsa' önerisi

Yeni sistem faaliyete girdi!

Yeni sistem faaliyete girdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Polislere yakalandı ama durmadı! “Dışarıda cinsel ilişki...”

Polislere yakalandı ama durmadı! “Dışarıda cinsel ilişki...”

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.