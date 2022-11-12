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TOGG ön sipariş süreci ne zaman başlayacak? TOGG'dan son dakika 'ön sipariş' açıklaması

12.11.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG ön sipariş sürecinin ne zaman başlayacağı ile ilgili kurum tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Sosyal medyada yer alan iddialara yönelik TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yapılan ön sipariş açıklamasının ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, TOGG ön sipariş süreci ne zaman başlayacak?

TOGG ön sipariş süreci ne zaman başlayacak? TOGG'dan son dakika 'ön sipariş' açıklaması

TOGG ön sipariş sürecinin ne zaman başlayacağı yapılan son dakika açıklamasının ardından belli oldu. TOGG'dan yazılı açıklamada ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlayacağı belirtildi. İşte TOGG tarafından yapılan ön sipariş açıklaması...

TOGG ÖN SİPARİŞ SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOGG tarafından ön sipariş süreci ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz"

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