TOGG ön sipariş süreci ne zaman başlayacak? TOGG'dan son dakika 'ön sipariş' açıklaması

TOGG ön sipariş sürecinin ne zaman başlayacağı yapılan son dakika açıklamasının ardından belli oldu. TOGG'dan yazılı açıklamada ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlayacağı belirtildi. İşte TOGG tarafından yapılan ön sipariş açıklaması...

TOGG ÖN SİPARİŞ SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOGG tarafından ön sipariş süreci ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz"

