Tokat'taki milyonluk tesis çürümeye terk edildi!

Tokat’ta yıllar önce milyonlarca lira harcanarak inşa edilen sosyal tesisin bugünkü hali görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönem hizmet veren ve ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olması hedeflenen yapı, uzun süredir kullanılmadan bekliyor.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Gıj Gıj Dağı’nda hayata geçirilen 3 katlı TSO Seyir Tepesi Sosyal Tesisi, bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Yapımına 2011 yılında başlanan ve 2015’te hizmete açılan tesis için o dönem 3 milyon TL harcandı. Toplam 21 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 800 metrekare kapalı alana sahip olan tesis, konumu ve mimarisiyle dikkat çekmesine rağmen bugün atıl durumda bulunuyor. Tesisin mevcut hali ise bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor.

3 MİLYON TL HARCANARAK İNŞA EDİLDİ, ATIL KALDI

Yapıldığı dönemde önemli bir yatırım olarak öne çıkan sosyal tesis, yaklaşık 4 yıl boyunca hizmet verdikten sonra kapatıldı. Yaklaşık 7 yıldır kullanılmadığı belirtilen yapının zaman içerisinde bakımsız kaldığı ve zarar gördüğü ifade edildi.

TESİSİN CAMLARI VE EKİPMANLARI SÖKÜLDÜ

Tesisin son durumunu gören yöre sakinlerinden Çetin Kamil Genç, karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek Seyir Tepesi'ne çıktığını belirten Genç, gördüklerini şu sözlerle anlattı:



"Havanın güzel olması sebebiyle Seyir Tepesine geldim. Gördüğüm manzara beni şok etti.2015 yılında açılan bu tesis yaklaşık 4 yıl hizmet verdikten sonra tesis kapatıldı ve yaklaşık 7 senedir tesis atıl durumda bekliyor. Tesiste kimsenin olmamasından dolayı dış cephe camları olsun, kapılar olsun, musluklar olsun, elektrik panoları olsun sökülmüş. Talan edilmiş. Tabii ki bu durum içler acısıdır" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır