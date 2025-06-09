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TOKİ 41 ilde arsa satıyor! Ödeme yöntemleri ve açık artırma tarihleri belli oldu...

Arsa almayı düşünenler için TOKİ arsa satışına başladı. 19 Haziran ile 20 Haziran ile açık artırma usulü ile yapılacak satış için farklı ödeme seçenekleri bulunuyor. Satışa çıkarılan arsa sayısı ise 41 ilde 310 arsayı satışta. Peki, hangi illerde arsalar satışa çıkıyor? İşte ayrıntılar...

TOKİ 41 ilde arsa satıyor! Ödeme yöntemleri ve açık artırma tarihleri belli oldu...
Ezgi Sivritepe

TOKİ Türkiye genelinde birçok ilde arsa satışı için düğmeye bastı. Toplamda 41 ilde 310 arsa satılacak. Arsalar açık artırma usulü ile 19-20 Haziran tarihinde ihaleye çıkacak. Açık artırmalar saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

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ÖDEME SEÇENEKLERİ

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

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HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI OLACAK?

Muhammen bedeli 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 lira olan toplam 2 milyon 792 bin 830 metrekare büyüklüğündeki 310 arsanın satışa çıkacağı iller ise şöyle:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ.

Hissenet
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TOKİ arsa arsa fiyatları
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