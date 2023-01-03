TOKİ ANKARA kura çekilişi CANLI İZLE! 3 Ocak 2023 Salı Ankara TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? 18 bin 450 konut sahibini buluyor!

TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayını 3 Ocak 2022 Salı günü kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Kahramanpazar, Polatlı, Kızılcahamam çekilişleri gerçekleştirildi. Sırada sırada Ayaş, Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Beypazarı, Evren, Nallıhan Çayırhan var. Sonraki günlerde ise Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek, Sincan Saraycık, Gölbaşı Gerder, Mamak ve Haymana çekilişleri yapılacak. İşte, TOKİ Ankara kura çekilişi canlı izle ekranı...

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Ankara kura çekilişi Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleştirildi.

Kahramanpazar, Polatlı, Kızılcahamam ilçelerinin ardından bugünü takip eden günlerde aşağıdaki yerler için kura çekimi yapılacak:

Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan Çayırhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek, Gölbaşı Gerder, Mamak, Haymana

18 bin 450 konut sahibini bulacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Ankara kura çekilişi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları, çekilişin ardından sorgulanabilecek.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



