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TOKİ Ankara kura çekilişi canlı izle! TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları tam liste Mynet.com'da olacak

02.01.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Ankara kura çekilişi bugün Kahramanpazar, Polatlı, Kızılcahamam ilçeleri için gerçekleştiriliyor. İlk Evim sosyal konut projesi kapsamında Başkent için yapılacak çekiliş noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor. Bugün itibariyle başlayan çekiliş 12 Ocak'ta sona erecek ve 18 bin 450 konut sahibini bulacak. TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları tam liste, çekilişin ardından yayımlanacak. İşte TOKİ Ankara kura çekilişi canlı izleme ekranı..

TOKİ Ankara kura çekilişi canlı izle! TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları tam liste Mynet.com'da olacak

TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayını başladı. Kahramanpazar, Polatlı, Kızılcahamam ilçeleri için yapılacak çekiliş sonrası takip eden günlerde Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan Çayırhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek, Gölbaşı Gerder, Mamak, Haymana ilçeleri için de çekiliş gerçekleştirilecek. TOKİ Ankara kura sonuçları bugün Kahramanpazar, Polatlı, Kızılcahamam için belli olacak. İşte, TOKİ Ankara kura çekilişi canlı izle ekranı...

18 BİN 450 KONUT SAHİBİNİ BULUYOR

TOKİ Ankara kura çekilişi Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleştiriliyor.

Kahramanpazar, Polatlı, Kızılcahamam ilçeleri için yapılacak çekiliş bugünü takip eden 10 günde Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan Çayırhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek, Gölbaşı Gerder, Mamak, Haymana ilçeleri için gerçekleştirilecek.

TOKİ Ankara kura çekilişi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ANKARA

TOKİ KURA ANKARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları, çekilişin ardından sorgulanabilecek.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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