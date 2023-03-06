FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ Ankara kura sonuçları canlı izle: TOKİ Ankara arsa kura çekimi başladı! Gözler kura sonuçları isim listesinde

TOKİ Ankara kura sonuçları canlı izle: TOKİ Ankara arsa kura çekimi başladı! Gözler kura sonuçları isim listesinde

06.03.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ arsa kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. TOKİ Ankara arsa kurası için başvurularını yapan adaylar heyecanla kura tarihini bekliyorlardı. TOKİ Ankara ili müstakil ve müşterek arsa kura çekimleri bugün itibari ile başladı. Kura çekimi saat 10:00'dan itibaren canlı olarak yayınlanıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı?

TOKİ Ankara kura sonuçları canlı izle: TOKİ Ankara arsa kura çekimi başladı! Gözler kura sonuçları isim listesinde

TOKİ Ankara arsa kurası sonuçları için heyecan başladı. TOKİ Ankara Merkez İlk Evim 5423 müşterek arsa kurası ve Ankara Merkez İlk Evim 8000 müstakil arsa kura çekimi bugün yapılıyor. ANKARA Merkez İlk Evim 8000 müstakil arsa kura çekiminde en son 1009'uncu kişi belirlendi. Ara verilen kura çekimi 13:00 itibari ile yeniden başlayacak.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ankara ili müstakil ve müşterek arsa kura çekimleri bugün itibari ile başladı. Kura çekimi http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.
TOKİ Ankara Merkez İlk Evim 5423 müşterek arsa kurası ve Ankara Merkez İlk Evim 8000 müstakil arsa kura çekimini aşağıdaki link üzerinden canlı izleyebilirsiniz.
KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLARI İÇİN TIKLAYINIZ

toki-ankara

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.
Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilecek. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecek.

toki-kura

NOTER ONAYLI TAAHHÜTNAME

Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınacak.
Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyarılarılar işe yaramadı: EYT başvurusu için SGK önlerine akına devam!Uyarılarılar işe yaramadı: EYT başvurusu için SGK önlerine akına devam!
'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu
Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemiştiGidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti
Anahtar Kelimeler:
toki ankara toki kura sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

Riskli eve düşük faizli kredi!

Riskli eve düşük faizli kredi!

'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep

'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep

‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları…’

‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları…’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.