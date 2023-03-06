TOKİ Ankara kura sonuçları canlı izle: TOKİ Ankara arsa kura çekimi başladı! Gözler kura sonuçları isim listesinde

TOKİ Ankara arsa kurası sonuçları için heyecan başladı. TOKİ Ankara Merkez İlk Evim 5423 müşterek arsa kurası ve Ankara Merkez İlk Evim 8000 müstakil arsa kura çekimi bugün yapılıyor. ANKARA Merkez İlk Evim 8000 müstakil arsa kura çekiminde en son 1009'uncu kişi belirlendi. Ara verilen kura çekimi 13:00 itibari ile yeniden başlayacak.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ankara ili müstakil ve müşterek arsa kura çekimleri bugün itibari ile başladı. Kura çekimi http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

TOKİ Ankara Merkez İlk Evim 5423 müşterek arsa kurası ve Ankara Merkez İlk Evim 8000 müstakil arsa kura çekimini aşağıdaki link üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

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ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilecek. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecek.

NOTER ONAYLI TAAHHÜTNAME

Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınacak.

Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılacak.



