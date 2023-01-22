TOKİ Antalya KURA çekilişi CANLI İZLE! Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli Antalya kura sonuçları açıklandı mı? Heyecan dorukta!

TOKİ Antalya kura çekilişi bugün saat 10:00'da noter huzurunda Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kura çekimi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. "TOKİ Antalya kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte TOKİ Antalya kura çekilişi canlı izle ekranı...
Antalya TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
TOKİ ANTALYA MERKEZ KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabilecek. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.
TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİŞN TIKLAYINIZ