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TOKİ Antalya KURA çekilişi CANLI İZLE! Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli Antalya kura sonuçları açıklandı mı? Heyecan dorukta!

22.01.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Antalya kura çekilişi sonuçları, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli için bugün saat 10.00'da yapılacak çekilişler nedeniyle merak konusu oldu. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak olan çekilişler kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Peki, Antalya kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Antalya kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ Antalya KURA çekilişi CANLI İZLE! Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli Antalya kura sonuçları açıklandı mı? Heyecan dorukta!

TOKİ Antalya kura çekilişi bugün saat 10:00'da noter huzurunda Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kura çekimi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. "TOKİ Antalya kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte TOKİ Antalya kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ ANTALYA MERKEZ KURASI NASIL İZLENİR?

Antalya TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ ANTALYA MERKEZ KURASI CANLI İZLE EKRANI

TOKİ ANTALYA MERKEZ KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ

ANTALYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabilecek. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİŞN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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