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TOKİ Antalya Merkez KURASI CANLI İZLE! Antalya TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Antalya'da 4.600 konut sahibini buluyor

18.01.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Antalya Merkez kurası bugün saat 13:00'da noter huzurunda Mimar Sinan Kongre Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek. 4.600 konutun sahibini bulacağı kura çekimi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları açıklandı mı? Antalya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ Antalya Merkez KURASI CANLI İZLE! Antalya TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Antalya'da 4.600 konut sahibini buluyor

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekimleri devam ediyor. Bugün Antalya Merkez'de yer alan 4.600 konut sahibini bulacak. Antalya TOKİ kura çekimi bugün saat 13:00'da başlayacak. Kuralar Mimar Sinan Kongre Merkezi Büyük Salon'da noter huzurunda çekilecek. TOKİ Antalya Merkez kurası YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları belli oldu mu? Antalya TOKİ KURA SONUÇLARI nasıl sorgulanır? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ ANTALYA MERKEZ KURASI NASIL İZLENİR?

Antalya Merkez TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ ANTALYA MERKEZ KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ

ANTALYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabilecek. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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