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TOKİ arsa Ankara’da nereye yapılacak? TOKİ arsa projesi Ankara’da nerelerde var? 1 milyon arsa başvuru şartları

10.10.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Ankara arsa başvuru ekranı ve şartları araştırılıyor. TOKİ 1 milyon arsa projesi kampanyası başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada,’Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım’a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.’ dedi. Peki, TOKİ arsa Ankara’da nereye yapılacak? TOKİ arsa projesi Ankara’da nerelerde var?

TOKİ arsa Ankara’da nereye yapılacak? TOKİ arsa projesi Ankara’da nerelerde var? 1 milyon arsa başvuru şartları

TOKİ arsa projesinin Ankara’da nerelerde yapılacağı araştırılıyor. TOKİ 1 milyon arsa kampanyası başvuruları 10 Ekim ve 7 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Bugün yapılacak olan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arsa kampanyasının detaylarını açıklayacak.TOKİ başvuru ücreti ile ilgili açıklama yapıldı. Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması gerekiyor.

TOKİ ANKARA’DA NEREYE ARSA YAPACAK?

Henüz TOKİ’nin Ankara’da nereye arsa yapacağı hakkında açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından kampanyanın detayları hakkında bilgi verecek.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. Vatandaşı olmak.
• 18 yaşını doldurmuş olmak.
• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)
• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.
• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

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