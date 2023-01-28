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TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI İZLE! Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

28.01.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekimleri devam ediyor. Bugün Bursa Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde yer alan konutların kurası çekilecek. Peki, Bursa TOKİ kura çekilişi canlı izlenir mi? Bursa Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI İZLE! Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Bursa TOKİ kura çekilişleri bugünde devam ediyor. Bugünkü kurada Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerindeki daireler sahiplerini bulacak. Kura çekimi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursa Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler...

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bursa İli Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde yer alan TOKİ konutlarının kurası bugün çekiliyor. Kura çekilişini kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 2

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Bursa Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinin kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ


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