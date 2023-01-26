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TOKİ BURSA KURASI 26 Ocak CANLI İZLE! Gürsu, İnegöl, Kestel TOKİ BURSA kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ SONUÇ EKRANI

26.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ BURSA kura çekilişleri bugün Gürsu, İnegöl ve Kestel ilçelerinde devam ediyor. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kura çekimi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Gürsu, İnegöl, Kestel TOKİ BURSA kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ BURSA KURA sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ BURSA KURASI 26 Ocak CANLI İZLE! Gürsu, İnegöl, Kestel TOKİ BURSA kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ SONUÇ EKRANI

Bursa TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Gürsu, İnegöl ve Kestel ilçelerindeki konutlar sahiplerini bulacak. Kura çekimi noter huzurunda EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekilecek. Kura çekilişi ise kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? Gürsu, İnegöl, Kestel TOKİ BURSA kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar...

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bursa İli Gürsu, İnegöl ve Kestel ilçelerinde yer alan konutların
kura çekimi bugün yapılacak. Kura çekilişini kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlemek mümkün.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 3

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Bursa kura Gürsu, İnegöl ve Kestel sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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toki sonuçları

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