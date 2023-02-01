TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! Gökçeada, Biga, Gelibolu, Ezine, Ayvacık, Şehzadeler, Merkez Çanakkale TOKİ KURA SONUÇLARI belli mi?

TOKİ Çanakkale kura çekilişi canlı izle ekranı, bugün Gökçeada, Biga, Gelibolu, Ezine, Ayvacık, Şehzadeler ve Merkez konutları için gerçekleştirilecek çekiliş sebebiyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak çekiliş sonrası erişime açılacak. İşte TOKİ Çanakkale kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ ÇANAKKALE KURASI CANLI İZLE EKRANI

TOKİ Çanakkale kura çekilişi, kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekimini aşağıdaki link üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Çanakkale kura sonuçları, kura çekilişinin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

