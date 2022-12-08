TOKİ ÇANKIRI kura çekilişi CANLI İZLE! Çankırı TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda bugün Çankırı 2. etap ve 3. etap kuraları çekilecek. Kura çekilişi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, Çankırı TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Kura sonucu nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ ÇANKIRI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Çankırı kura sonuçları kura çekiminin hemen ardından ilan edilecek. TOKİ Çankırı kura çekilişine başvuru yapan vatandaşlar TC kimlik numaraları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

TOKİ ÇANKIRI PROJELERİ ŞÖYLE;

ÇANKIRI ATKARACALAR 3. ETAP ÇARDAKLI 45/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ÇANKIRI ÇERKEŞ 3. ETAP 60/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ÇANKIRI ILGAZ 60/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ÇANKIRI KIZILIRMAK 2. ETAP 45/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ÇANKIRI KORGUN 3. ETAP 45/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ÇANKIRI KURŞUNLU 3. ETAP 60/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ÇANKIRI MERKEZ 146/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ÇANKIRI MERKEZ AŞAĞIPELİTÖZÜ 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ÇANKIRI ORTA 2. ETAP 45/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ÇANKIRI ORTA DODURGA 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ÇANKIRI ORTA YAYLAKENT 45/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 3. ETAP 60/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

TOKİ 7-11 ARALIK KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı sürüyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve kurumun resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

Toplam 7 il için daha TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 1 Aralık 2022 Perşembe günü Bolu ve Karaman illeri ile başladı ve 11 Aralık'a kadar devam sürecek.

7-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Konya, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kastamonu, Sinop, Niğde illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

