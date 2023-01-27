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TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 27 Ocak 2023 Denizli TOKİ KURA SONUÇLARI isim listesi açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı!

27.01.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Denizli kura çekilişi canlı olarak yayınlanacak ve bugün Sarayköy, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas ve Tavas Kızılcabölük konutları için gerçekleştirilecek. Çekiliş saat 10.00'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacak. Kura çekimi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, 27 Ocak 2023 Denizli TOKİ KURA SONUÇLARI isim listesi açıklandı mı? İşte, sonuç sorgulama ekranı ve TOKİ Denizli kura çekilişi canlı izleme linki...

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 27 Ocak 2023 Denizli TOKİ KURA SONUÇLARI isim listesi açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ Denizli kura çekilişi canlı olarak kurumun YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Sarayköy, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas ve Tavas Kızılcabölük konutları bugün EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak çekilişle sahibini bulacak. Birçok kişi internette, " Denizli TOKİ KURA SONUÇLARI isim listesi açıklandı mı? " sorusunu araştırıyor. İşte TOKİ Denizli kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ DENİZLİ KURASI CANLI İZLENİR Mİ?

TOKİ Denizli kura çekilişi, kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekimini aşağıdaki link üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DENİZLİ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Denizli kura sonuçları, kura çekilişinin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

toki maltepe

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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toki kura sonuçları

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