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TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Merkez Denizli TOKİ KURA SONUÇLARI belli mi? 2+1, 3+1 kazananlar!

26.01.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Denizli kura çekilişi canlı olarak kurumun YouTube kanalında ekrana gelecek ve Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Merkez (Merkezefendi, Pamukkale) konutları sahiplerini bulacak. Çekiliş saat 10.00'da başlayacak ve EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Birçok kişi internette, Denizli kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Ocak 2023 Perşembe TOKİ Denizli kura çekimi canlı izle ekranı...

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Merkez Denizli TOKİ KURA SONUÇLARI belli mi? 2+1, 3+1 kazananlar!

Denizli TOKİ kura çekimi bugün yapılacak. Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Merkez (Merkezefendi, Pamukkale) projelerindeki daireler bugün sahiplerini bulacak. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilcek kura çekimi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Denizli TOKİ KURASI CANLI İZLEME linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TOKİ DENİZLİ KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Denizli kura çekilişi, kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve anbean izlenebilecek.

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DENİZLİ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Denizli kura çekilişi sonuçları henüz belli olmadı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

toki maltepe

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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toki kura sonuçları

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