TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Merkez Denizli TOKİ KURA SONUÇLARI belli mi? 2+1, 3+1 kazananlar!

Denizli TOKİ kura çekimi bugün yapılacak. Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Merkez (Merkezefendi, Pamukkale) projelerindeki daireler bugün sahiplerini bulacak. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilcek kura çekimi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Denizli TOKİ KURASI CANLI İZLEME linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
TOKİ Denizli kura çekilişi, kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve anbean izlenebilecek.
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ Denizli kura çekilişi sonuçları henüz belli olmadı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ