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TOKİ Hatay KURASI CANLI İZLE! Hatay Merkez, İskenderun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

02.01.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilen projelerde kura çekimleri devam ediyor. Bugün Hatay Merkez ve İskenderun projelerindeki kuralar çekilecek. Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TOKİ Hatay KURASI CANLI izleme linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki, Hatay Merkez, İskenderun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ Hatay KURASI CANLI İZLE! Hatay Merkez, İskenderun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Hatay kurası bugün çekiliyor. Hatay Merkez, İskenderun projelerindeki konutlar bugün sahiplerini bulacak. Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi kurumun resmi Youtube sayfası üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Peki, TOKİ Hatay KURASI kura sonuçları açıklandı mı? Hatay Merkez, İskenderun TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

TOKİ HATAY KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Hatay KURASI kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve anbean izlenebilecek.

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HATAY MERKEZ, İSKENDERUN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Hatay KURA sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ1

TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son kura takvimine göre 2023 yılı itibariyle yapılacak kuralar şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş 3 bin 101 konut
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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