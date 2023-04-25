TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI başvuruları başladı! TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zamana kadar, kimler yüzde 25 indirimden faydalanabilecek?

TOKİ indirim kampanyası başvurularına dair açıklama geçtiğimiz gün yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. TOKİ indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 18 Mayıs'a kadar işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, TOKİ indirim kampanyası başvuruları ile ilgili detaylar...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR?

TOKİ, yüzde 25 oranında bir indirim kampanyası düzenlediklerini belirtti.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada başvuruların 24 Nisan 2023 tarihinde başladığı belirtidi. Süreç 18 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut /iş yeri ve arsa alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 24 Nisan’da başladı.

Yapılan açıklamaya göre; TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak.

YÜZDE 25 TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

TOKİ indirim kampanyası kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekmektedir. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmamalıdır.

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabiliyor. Ayrıca TOKİ’ye ödenmesi gereken taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler. Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacaktır.

