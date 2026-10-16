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TOKİ indirim kampanyasında son günler! Başvuru nereye yapılacak?

TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan hak sahipleri için yüzde 25 indirim kampanyasında son gün yaklaşıyor. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman bitiyor, başvuru nereye yapılır? İşte detaylar...

TOKİ indirim kampanyasında son günler! Başvuru nereye yapılacak?
Cansu Çamcı

TOKİ'nin konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında başvurular 22 Eylül'de başladı. İndirimden kimlerin yararlanabileceği, hangi şartların arandığı ve ödeme işlemlerinin nasıl yapılacağına TOKİ tarafından paylaşıldı.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Borcunu erken kapatıp tapusuna bir an önce kavuşmak isteyen vatandaşlara sunulan yüzde 25 indirim fırsatında son başvuru tarihi 19 Ekim 2026 olarak açıklandı.

TOKİ'nin açıklamasına göre 19 Ekim'den sonra gerçekleştirilecek borç kapatma için indirim uygulanmayacak.

TOKİ indirim kampanyasında son günler! Başvuru nereye yapılacak? 1

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, konut veya iş yerini satın alırken Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzaladıkları aracı bankaya müracaat etmesi gerekiyor.

Vatandaşlar, borç kapatma tarihine göre hesaplanan güncel tutarı da sözleşmelerinin bulunduğu bankadan öğrenebilir.

TOKİ indirim kampanyasında son günler! Başvuru nereye yapılacak? 2

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

TOKİ'nin duyurusuna göre kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2025 tarihinde başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek.

İndirimden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin şu koşulları karşılaması gerekiyor:

-Başvuru yapılan aya ait taksit ödemelerinin tamamlanmış olması
-Geçmiş dönemlerden kalan taksit borcunun bulunmaması
-Emlak vergisi borcunun olmaması
-Kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması

Borcunun bitmesine 12 ay veya daha az süre kalan konut ve iş yeri alıcıları kampanyaya katılamayacak.

İNDİRİM KAMPANYASI İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Kat mülkiyeti kurulmuş projelerde borcunu kapatarak tapusunu almak isteyen hak sahiplerinin banka başvurusu sırasında bazı belgeleri hazır bulundurması gerekiyor. Bu kapsamda ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi talep ediliyor.

TOKİ indirim kampanyasında son günler! Başvuru nereye yapılacak? 3

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDA KISMİ ÖDEME YAPILABİLİR Mİ?

TOKİ, borcunun tamamını tek seferde kapatamayan vatandaşlara da indirim olanağı tanıyor. Bunun için mevcut borç bakiyesinin en az yüzde 25'i oranında peşin ödeme yapılması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ tapu indirim
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