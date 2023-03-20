TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Takvim belli oldu

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bilindiği üzere İstanbul’da 50 hak sahibi için devam eden “İlk Evim” projesi kura çekimleri de 19 Nisan’da son bulacak. Öte yandan “İlk İş Yerim” ikinci etap kuraları 23 Mart tarihinde 5 il ve ilçede 417 hak sahibi için çekilecek. Birçok kişi internette "TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?" sorusunu araştırıyor. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi hakkında ayrıntılar...

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul kuraları 27 Mart'ta çekilecek.

Bakanlık açıklamasında 20-27 Mart tarihleri arasında 32 bin 113 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekileceği belirtildi:

20 Mart 2023: Edirne Merkez 600 (Müstakil)

20 Mart 2023: Bolu Merkez 750 (Müşterek)

20 Mart 2023: Rize Merkez 30 (Müstakil)

20 Mart 2023: Düzce Merkez 80 (Müstakil)

20 Mart 2023: Yalova Merkez 100 (Müstakil)

20 Mart 2023: Çorum Merkez 750 (Müstakil)

21 Mart 2023: Çanakkale Merkez 700(Müstakil)

21 Mart 2023: Tekirdağ Merkez 1.400(Müstakil)

21 Mart 2023: Erzurum Merkez 500(Müstakil)

22 Mart 2023: Manisa Merkez 400(Müstakil)

22 Mart 2023: Sivas Merkez 600(Müstakil)

22 Mart 2023: Sakarya Merkez 400(Müstakil)

22 Mart 2023: Mersin Merkez 200(Müstakil)

22 Mart 2023: Kütahya Merkez 1.000(Müstakil)

23 Mart 2023: Bursa Merkez 1.000(Müstakil)

23 Mart 2023: Van Merkez 2 bin(Müstakil)

24 Mart 2023: Çankırı Merkez 81(Müşterek)

24 Mart 2023: Kütahya Merkez 160(Müşterek)

24 Mart 2023: Van Merkez 662(Müşterek)

24 Mart 2023: Çankırı Merkez 700(Müstakil)

27 Mart 2023: Antalya Merkez 10 bin(Müşterek)

27 Mart 2023: İstanbul Merkez 10 bin(Müstakil)

“İlk İş Yerim” ikinci etap kuraları 23 Mart tarihinde 5 il ve ilçede 417 hak sahibi için çekilecek. Kuralar şu illerde gerçekleştirilecek: