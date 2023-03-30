TOKİ İSTANBUL ARSA KURA SONUÇLARI: 30 Mart 2023 İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? e Devlet sorgulama ekranı!

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları ile ilgili araştırmalar 30 Mart 2023 Perşembe günü hız kazandı. Bilindiği üzere, İstanbul Merkez İlk Evim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvurulara ilişkin yapılan açıklamada tüm başvuruların kabul edildiği bilgisi paylaşılmıştı. 27 Mart'ta başlayan TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi yakından takip ediliyor. İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları e Devlet sorgulama ekranı...

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ arsa kura çekimi ile 310 bin müstakil arsa sahiplerini bulacak. Kura çekimi, 30 Mart Perşembe günü saat 10:00'da yapılacak.

TOKİ ARSA KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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