TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI 2023: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi gün? İşte kura çekilişi tarihi

TOKİ İstanbul kura sonuçları için geri sayım başladı. TOKİ 250 bin sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar heyecanla İstanbul kura takviminin yayımlanmasını bekliyorlardı. Yapılan açıklamanın ardından çekiliş tarihleri netlik kazandı. Buna göre TOKİ İstanbul kura çekimi ilk olarak Tuzla için düzenlenecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konutun kura çekim tarihleri açıklandı. Buna göre kuralar 16 Mart'ta başlayacak. TOKİ Tuzla'da 20.290 konut yapacak. Kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek.

TOKİ Çatalca kura çekimi 30 Mart'ta gerçekleştirilecek. Çatalca'da 540 konut inşa edilecek.

TOKİ Silivri Selimpaşa'da yapılacak 200 konut için kura çekilişi 30 Mart'ta gerçekleştirilecek.

TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi ise 1 Nisan'da başlayacak ve 19 Nisan'a kadar devam edecek. Bu üç ilçede toplam 28 bin 340 konut yapılacak.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.

"En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.

Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.

Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecek.

