TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI açıklanıyor! E-devlet TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları sorgulama sayfası

TOKİ İstanbul kura çekilişleri bugünde devam ediyor. Projeye başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. 2+1 ve 3+1 konutlar için İstanbul TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi sonuçları e devlet üzerinden açılanıyor. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte kura sonuç ekranı...

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura çekilişi devam ediyor. Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen kura sonuçları e devlet ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Kura sonucu isim listesi genellikle kuraların tamamalanmasının ardından 1 gün sonra yayınlanıyor.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL TOKİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

TOKİ İstanbul 2+1 evlerin fiyatı 608 bin lira ile 770 bin lira arasında değişiyor. 3+1’ler ise 850 bin lira ile 950 bin lira arasında olacak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahiplerine 240 ay vade imkanı sunulacak.

TOKİ İSTANBUL KURASI ETAP ETAP KONUT SAYILARI

İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.

