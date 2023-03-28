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TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

28.03.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İstanbul kura takvimi 2023 ile ilgili araştırmalar Tuzla çekilişinin yarın itibarıyla sona erecek olması nedeniyle Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere, kura çekimleri sonrası 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri e -Devlet'ten yapılabiliyor. Peki, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura takvimi...

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul kura takvimi yayımlandı. Çatalca, Silivri, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi tarihleri internette araştırılıyor. TOKİ İstanbul kura takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi ile ilgili bilgiler...

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim” projesinde İstanbul kuraları devam ediyor. İşte Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için kura çekim tarihleri...

TOKİ İSTANBUL 2

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bu kapsamda; Tuzla'daki dairelerin kura çekimleri 29 Mart'ta son bulacak.

30 Mart'ta hem Çatalca hem de Silivri'deki evlerin kura çekimi yapılacak.

1-19 Nisan tarihlerinde de Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kurası çekilecek.

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