TOKİ İstanbul kurası için geri sayım! Milyonlar bunu bekliyordu: Kuraya katılacaklar listesi yayınlandı

TOKİ İstanbul kuraları için nefesler tutuldu. Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş TOKİ İstanbul kura çekiliş takviminin yayınlanması bekliyor. Kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmazken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı ve Arnavutköy-Başakşehir-Esenler projelerinde kuraya katılmaya hak kazananlar listesi yayınlandı.

MİLYONLAR BUNU BEKLİYORDU

TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOKİ tarafından yayınlanan kura takvimine göre Şubat ayının ilk haftasında 7. etap kura çekimleri 12 ilde gerçekleştiriliyor. İstanbul kura takviminin yayınlanması beklenirken Arnavutköy-Başakşehir-Esenler İlçelerine dair kuraya katılmaya hak kazananlar listesi yayınlandı.

İstanbul İli Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler projelerine başvuru yapanlar için kategori bazında kuraya katılacaklar isim listesi açıklandı. Başvuru listeleri şöyle yayınlandı;

Kabul Edilen Şehit Yakını, Terör Malulü ve Gazi Başvuruları

Kabul Edilen Engelli Başvuruları

Kabul Edilen Emekli Başvuruları

Kabul Edilen Genç Başvuruları

Kabul Edilen Diğer (Normal) Başvurular

Başvurusu İptal Edilenler

TOKİ BAŞVURU LİSTELERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

50 KONUT İNŞA EDİLECEK

TOKİ İstanbul’da Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerine toplam 50 bin konut inşa edecek. 2+1 3+1 seçenekli konutlar sonuçların açıklanmasının ardından hak sahiplerine tahsis edilecek.

KURALAR MART AYINDA SONLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahipleri Mart ayına kadar belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." açıklamasını yapmıştı.

KAZANAMAYANLAR PARA İADESİ ALACAK

TOKİ sosyal konut projesinde başvuru ücreti 500 TL olarak belirlenmişti. Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.



