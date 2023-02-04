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TOKİ İstanbul kurası için geri sayım! Milyonlar bunu bekliyordu: Kuraya katılacaklar listesi yayınlandı

04.02.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. 7. etap kura çekilişleri devam ederken en çok İstanbul kuralarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50 bin konut inşa edecek. İstanbul TOKİ projelerinde kura çekim tarihi henüz belli olmadı ancak kuraya katılacaklar listesi yayınlandı...

TOKİ İstanbul kurası için geri sayım! Milyonlar bunu bekliyordu: Kuraya katılacaklar listesi yayınlandı

TOKİ İstanbul kuraları için nefesler tutuldu. Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş TOKİ İstanbul kura çekiliş takviminin yayınlanması bekliyor. Kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmazken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı ve Arnavutköy-Başakşehir-Esenler projelerinde kuraya katılmaya hak kazananlar listesi yayınlandı.

MİLYONLAR BUNU BEKLİYORDU

TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOKİ tarafından yayınlanan kura takvimine göre Şubat ayının ilk haftasında 7. etap kura çekimleri 12 ilde gerçekleştiriliyor. İstanbul kura takviminin yayınlanması beklenirken Arnavutköy-Başakşehir-Esenler İlçelerine dair kuraya katılmaya hak kazananlar listesi yayınlandı.

TOKİ 1

İstanbul İli Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler projelerine başvuru yapanlar için kategori bazında kuraya katılacaklar isim listesi açıklandı. Başvuru listeleri şöyle yayınlandı;

TOKİ 2

Kabul Edilen Şehit Yakını, Terör Malulü ve Gazi Başvuruları
Kabul Edilen Engelli Başvuruları
Kabul Edilen Emekli Başvuruları
Kabul Edilen Genç Başvuruları
Kabul Edilen Diğer (Normal) Başvurular

Başvurusu İptal Edilenler

TOKİ BAŞVURU LİSTELERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 3

50 KONUT İNŞA EDİLECEK

TOKİ İstanbul’da Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerine toplam 50 bin konut inşa edecek. 2+1 3+1 seçenekli konutlar sonuçların açıklanmasının ardından hak sahiplerine tahsis edilecek.

TOKİ 4

KURALAR MART AYINDA SONLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahipleri Mart ayına kadar belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." açıklamasını yapmıştı.

TOKİ 5

KAZANAMAYANLAR PARA İADESİ ALACAK

TOKİ sosyal konut projesinde başvuru ücreti 500 TL olarak belirlenmişti. Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

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