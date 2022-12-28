İlk Evim 250 bin TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. İl il gerçekleştirilen kura çekilişlerinde sıranın İstanbul'a gelmesi heyecanla bekleniyor. İstanbul TOKİ projelerine başvuru yapan tüm vatandaşlar TOKİ İstanbul KURASI ne zaman? Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Tuzla TOKİ KURA TAKVİMİ açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?

TOKİ kura takvimi haftalık olarak yayınlanmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan 5. etap kura takvimiyle birlikte Ocak ayında kura çekilişi gerçekleşecek iller belli oldu.

Ancak henüz İstanbul TOKİ kurası için tarihler açıklanmadı. Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Tuzla TOKİ KURA TAKVİMİ belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

2 OCAK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

5 ilde gerçekleştirilecek 2 Ocak - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

