TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ! İşte 8 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları YouTube'da canlı olarak yayınlanan çekiliş ile belli olacak. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından çekilişler, TOKİ İzmir kura çekilişi ile sürüyor. İşte konuya dair detaylar ile Merkez İzmir TOKİ Kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ İzmir kura çekilişi 8 Mart 2023 Çarşamba saat 10.00'da Sabancı Kültür Merkezi'nde başladı. Hasan Tahsin salonunda yapılacak çekiliş ile 3479 konut sahibini bulacak.

TOKİ İZMİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ İZMİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2023

TOKİ kura çekilişi takvimi yayımlandı.

8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda yapılacak.

8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 konut

11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut

12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

