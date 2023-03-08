FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ! İşte 8 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ! İşte 8 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı...

07.03.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İzmir kura çekimi canlı olarak kurumun YouTube kanalında yayınlanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle verilen aranın ardından kura çekimleri devam ediyor. Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'unda gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuçlar belli olacak. Birçok kişi internette "Merkez İzmir TOKİ Kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte, 8 Mart 2023 Çarşamba TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı...

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ! İşte 8 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları YouTube'da canlı olarak yayınlanan çekiliş ile belli olacak. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından çekilişler, TOKİ İzmir kura çekilişi ile sürüyor. İşte konuya dair detaylar ile Merkez İzmir TOKİ Kura çekilişi canlı izle ekranı...

t

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ İzmir kura çekilişi 8 Mart 2023 Çarşamba saat 10.00'da Sabancı Kültür Merkezi'nde başladı. Hasan Tahsin salonunda yapılacak çekiliş ile 3479 konut sahibini bulacak.

t3

TOKİ İZMİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ İZMİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2023

TOKİ kura çekilişi takvimi yayımlandı.

8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda yapılacak.

8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 konut

11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut

12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!
Kabine toplantısı sonrasında duyurdu! Bugün Meclis'e geliyorKabine toplantısı sonrasında duyurdu! Bugün Meclis'e geliyor
Meral Akşener'in o halleri sosyal medyada gündem olduMeral Akşener'in o halleri sosyal medyada gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
toki kura sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

50 kurum itiraz etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...

50 kurum itiraz etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’

Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’

Gram altın, Fed ile sert düştü!

Gram altın, Fed ile sert düştü!

EYT'lilerin ilk maaşları 17 Nisan’da hesaplarda

EYT'lilerin ilk maaşları 17 Nisan’da hesaplarda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.