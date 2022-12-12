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TOKİ Kayseri KURA çekilişi CANLI İZLE! Kayseri TOKİ 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

12.12.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekimi devam ediyor. Bugün TOKİ Kayseri kuraları çekilecek. Kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Kayseri TOKİ 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI açıklandı mı? TOKİ Kayseri KURA çekilişi canlı nasıl izlenir? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ Kayseri KURA çekilişi CANLI İZLE! Kayseri TOKİ 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

TOKİ Kayseri kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. 250 bin sosyal konut projesi başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla kura tarihlerini bekliyorlardı. TOKİ Kayseri KURA çekilişi CANLI İZLEME linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Kayseri TOKİ 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kayseri kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekiliş sonuçları canlı yayının ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ Kayseri3

İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ!

7 ilde gerçekleştirilecek 15 bin 566 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:
12-14 Aralık 2022: Samsun 4 bin 450 konut
13 Aralık 2022: Amasya 1150 konut
14-15 Aralık 2022: Çorum 2 bin 160 konut
15-16 Aralık 2022: Ordu 2 bin 50 konut
16-18 Aralık 2022: Sivas 2 bin 706 konut
17 Aralık 2022: Giresun 1550 konut
19 Aralık 2022: Tokat 1500 konut

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