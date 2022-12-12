TOKİ Kayseri KURA çekilişi CANLI İZLE! Kayseri TOKİ 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

TOKİ Kayseri kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. 250 bin sosyal konut projesi başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla kura tarihlerini bekliyorlardı. TOKİ Kayseri KURA çekilişi CANLI İZLEME linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Kayseri TOKİ 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kayseri kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekiliş sonuçları canlı yayının ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ!

7 ilde gerçekleştirilecek 15 bin 566 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

12-14 Aralık 2022: Samsun 4 bin 450 konut

13 Aralık 2022: Amasya 1150 konut

14-15 Aralık 2022: Çorum 2 bin 160 konut

15-16 Aralık 2022: Ordu 2 bin 50 konut

16-18 Aralık 2022: Sivas 2 bin 706 konut

17 Aralık 2022: Giresun 1550 konut

19 Aralık 2022: Tokat 1500 konut

