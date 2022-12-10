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TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi: Kayseri TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi canlı izle

10.12.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura sonuçları canlı yayını yoğun ilgi görüyor. TOKİ Kayseri kura çekilişi 10 Aralık'ta yapılıyor. 250 bin sosyal konut projesi başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla kura tarihlerini bekliyorlardı. Kayseri Merkez'de yapılacak olan 2300 sosyal konut için kura çekilişi bugün düzenleniyor. Peki, ayseri TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi: Kayseri TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi canlı izle

TOKİ Kayseri kura çekilişi sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TOKİ Kayseri kura çekilişi bugün başladı. Merkezde yapılacak 2300 sosyal konut için çekiliş bugün düzenleniyor. Kayseri için kura çekilişi 11 Aralık ve 12 Aralık'ta da devam edecek. İşte TOKİ kura sonuçlarında son durum

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kayseri kura sonuçları canlı yayında belli oluyor. TOKİ Kayseri kura çekilişi 10 Aralık günü saat 10:00’da başladı.
,Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek olan çekiliş 11 Aralık ve 12 Aralık tarihlerinde de devam edecek.
Çekiliş www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenebiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE-TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

toki-kura

İŞTE KURA TARİHLERİ

“4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde çekilecek”
12 Aralık 2022 tarihi itibariyle Samsun’dan başlayacak 4. etap kura çekilişi 19 Aralık 2022’ye kadar devam edecek.
7 ilde gerçekleştirilecek 15 bin 566 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:
12-14 Aralık 2022: Samsun 4 bin 450 konut
13 Aralık 2022: Amasya 1150 konut
14-15 Aralık 2022: Çorum 2 bin 160 konut
15-16 Aralık 2022: Ordu 2 bin 50 konut
16-18 Aralık 2022: Sivas 2 bin 706 konut
17 Aralık 2022: Giresun 1550 konut
19 Aralık 2022: Tokat 1500 konut

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