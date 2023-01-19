FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ Kocaeli KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE! Kocaeli TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Derince, Sopalı Mahallesi 2+1 ve 3+1 kazananlar!

TOKİ Kocaeli KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE! Kocaeli TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Derince, Sopalı Mahallesi 2+1 ve 3+1 kazananlar!

19.01.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Kocaeli kura çekilişi bugün Derince ilçesi Sopalı Mahallesi için noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak çekilişin ardından e-Devlet üzerinden 2+1, 3+1 asil ve yedek kazananlar öğrenilebilecek. Birçok kişi internette, "Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte 19 ocak 2023 Perşembe Kocaeli TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ Kocaeli KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE! Kocaeli TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Derince, Sopalı Mahallesi 2+1 ve 3+1 kazananlar!

Kocaeli TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı araştırmaları bugün Derince ilçesi Sopalı Mahallesi için gerçekleştirilecek çekiliş sebebiyle yoğunlaştı. TOKİ Kocaeli kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Derince, Sopalı Mahallesi 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi için heyecan dorukta. Kocaeli TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Kocaeli kura çekilişi bugün Derince ilçesi Sopalı Mahallesi için gerçekleştirilecek ve kurumun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

0

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kocaeli kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor.

3

Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

t1

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

toki1

TOKİ KOCAELİ ÇEKİLİŞLERİ

19 Ocak 2023 Perşembe: KOCAELİ İLİ DERİNCE İLÇESİ SOPALI MAHALLESİ 260/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

20 Ocak 2023 Cuma: KOCAELİ İLİ GEBZE İLÇESİ(KİRAZPINAR) 450/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

20 Ocak 2023 Cuma: KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ(İLİMTEPE) 1000/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

21 Ocak Cumartesi: KOCAELİ İLİ DİLOVASI İLÇESİ 1150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

21 Ocak 2023 Cumartesi: KOCAELİ İLİ KANDIRA İLÇESİ ORHAN MAHALLESİ 85/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıdem tazminatı hesabına o ücretler de ekleniyorKıdem tazminatı hesabına o ücretler de ekleniyor
0.69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi nasıl hesaplanır?0.69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi nasıl hesaplanır?
Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplamaNe kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

En Çok Okunan Haberler

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Gece saatlerinde dehşet! Lüks cipe kurşun yağdırdılar

Gece saatlerinde dehşet! Lüks cipe kurşun yağdırdılar

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Emekli maaşı EYT için netleşti! Yüzde 60'ı...

Emekli maaşı EYT için netleşti! Yüzde 60'ı...

Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu! Tarih netleşti

Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu! Tarih netleşti

Merkez Bankası saat 14'te duyuracak!

Merkez Bankası saat 14'te duyuracak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.