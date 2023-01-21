TOKİ Kocaeli KURASI CANLI İZLE! Kocaeli Dilovası, Kandıra TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? SORGULAMA EKRANI!

Kocaeli TOKİ Dilovası, Kandıra ilçelerinde kura çekimi bugün yapılıyor. Kuralar İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimini projelere başvuru yapan vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izleyebilecekler. Peki, TOKİ Kocaeli KURA ÇEKİLİŞ sonuçları açıklandı mı? Kocaeli Dilovası, Kandıra TOKİ kura sonuçları kazananlar isim listesi belli mi? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ KOCAELİ KURASI NASIL İZLENİR?

Kocaeli Dilovası, Kandıra TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ Kocaeli KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kocaeli Dilovası, Kandıra kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabilecek. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



