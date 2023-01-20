TOKİ Kocaeli KURASI! Kocaeli Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Kirazpınar ve İlimtepe konutları sahibini buldu

Kocaeli TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı araştırmaları 20 Ocak 2023 Cuma günü Gebze ilçesindeki Kirazpınar ve İlimtepe için gerçekleştirildi. TOKİ Kocaeli kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kirazpınar ve İlimtepe 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi için heyecan dorukta. Kocaeli TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİLİŞİ İZLE

TOKİ Kocaeli kura çekilişi kurumun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİLİŞİ İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kocaeli kura sonuçları açıklandı. Çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sonuçlar öğrenilebiliyor.

Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KOCAELİ ÇEKİLİŞLERİ

20 Ocak 2023 Cuma: KOCAELİ İLİ GEBZE İLÇESİ(KİRAZPINAR) 450/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

20 Ocak 2023 Cuma: KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ(İLİMTEPE) 1000/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

21 Ocak Cumartesi: KOCAELİ İLİ DİLOVASI İLÇESİ 1150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

21 Ocak 2023 Cumartesi: KOCAELİ İLİ KANDIRA İLÇESİ ORHAN MAHALLESİ 85/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ



