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TOKİ Konya KURA çekilişi CANLI İZLE! Konya Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent TOKİ sonuçları açıklandı mı?

07.12.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda bugün Konya'da yer alan 2. etap ve 3. etap kuraları çekilmeye devam edecek. TOKİ Konya KURA çekilişi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, Konya Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent TOKİ sonuçları açıklandı mı? İşte konu hakkında tüm detaylar...

TOKİ Konya KURA çekilişi CANLI İZLE! Konya Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent TOKİ sonuçları açıklandı mı?

TOKİ'nin cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında hayat geçireceği 250 bin sosyal konutta kura çekimi devam ediyor. Bugün Konya Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent kuraları çekilecek. Projelere başvuru yapan vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecekler. Kura sonuçları ise kura çekiminin ardından ilan kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KONYA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Konya Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent kura sonuçları kura çekiminin hemen ardından açıklanacak.

TOKİ Konya kura çekilişine başvuru yapan vatandaşlar TC kimlik numaraları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

TOKİ Konya2

TOKİ 7-11 ARALIK KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı sürüyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve kurumun resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

Toplam 7 il için daha TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 1 Aralık 2022 Perşembe günü Bolu ve Karaman illeri ile başladı ve 11 Aralık'a kadar devam sürecek.

7-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Konya, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kastamonu, Sinop, Niğde illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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