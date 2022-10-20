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TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, ödemeler ne zaman başlayacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi için geri sayım sürüyor!

20.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve taksit ödemelerinin başlayacağı tarih, başvuruda bulunan kişiler tarafından merak konusu oldu. Toplu Konu İdaresi Başkanı Ömer Bulut daha önce yaptığı açıklamada kura çekilişi için tarih vermişti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanlar başta olmak üzere 81 ilden birçok kişi kura tarihlerini internette araştırılıyor. TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, ödemeler ne zaman başlayacak? İşte TOKİ kura çekimi ile ilgili detaylar!

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, ödemeler ne zaman başlayacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi için geri sayım sürüyor!

TOKİ konut, arsa ve işyeri için kura sonuçları tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin 81 ilde yapacağı sosyal konut projesine başvurular sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı Başkanı Ömer Bulut tarafından yapılan açıklamaya göre; şu ana dek projeye 7.5 milyon başvuru yapıldı. İşte, Toplu Konut İdaresi Başkanı Başkanı Bulut'un yaptığı açıklama ve TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekimi ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut tarafından yapıldı.

TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan Bulut, kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını duyurdu.

TOKİ kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un açıklamasına göre 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacak.

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TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ ödemelerinin ne zaman başlayacağı da dev projeye başvuruda bulunan kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

İlk etapta 250 bin konut olarak planlanan TOKİ sosyal Konut Projesi'nde yüzde 40 indirimli satışa sunulacak evlerin fiyatları metrekareye ve bulunduğu şehre göre değişkenlik gösteriyor.

02

TOKİ TAKSİTLERİ NASIL ÖDENECEK?

TOKİ sosyal konut projesinde hak sahipleri vade sayılarını kendi ödeme güçlerine göre en fazla 240 ay olmak üzere düzenleyebilecek.

01

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

03

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