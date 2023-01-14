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TOKİ MERSİN kurası CANLI İZLE! Mersin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2122 konut sahibini buluyor!

14.01.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Mersin kurası, Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek ve kurumun YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelecek. Bugün saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak çekilişle 2 bin 122 konut sahibini bulacak. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Mersin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte 14 Ocak 2023 Cumartesi Mersin TOKİ kurası canlı izle ekranı...

TOKİ MERSİN kurası CANLI İZLE! Mersin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2122 konut sahibini buluyor!

Mersin TOKİ kura çekimi bugün Merkez için yapılacak Kura çekimi yarın Silifke ve Tarsus ilçeleri için devam edecek. Kura çekimi kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. " Mersin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Mersin TOKİ KURASI CANLI İZLEME linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TOKİ MERSİN KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Mersin kurası kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ MERSİN KURASI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Mersin kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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toki kura sonuçları

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