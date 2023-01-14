TOKİ MERSİN kurası CANLI İZLE! Mersin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2122 konut sahibini buluyor!

Mersin TOKİ kura çekimi bugün Merkez için yapılacak Kura çekimi yarın Silifke ve Tarsus ilçeleri için devam edecek. Kura çekimi kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. " Mersin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Mersin TOKİ KURASI CANLI İZLEME linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TOKİ MERSİN KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Mersin kurası kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ MERSİN KURASI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Mersin kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



