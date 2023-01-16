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TOKİ MERSİN kurası CANLI İZLE! Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Anamur ve Aydıncık için heyecan dorukta!

16.01.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Mersin kurası, Anamur ve Aydıncık ilçeleri için Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak ve kurumun YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelecek. Bugün saat 10.00'da noter huzurunda yapılmaya başlanacak çekilişin sonuçları internet üzerinden öğrenilebilecek. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte16 Ocak 2023 Pazartesi Mersin TOKİ kurası canlı izle ekranı...

TOKİ MERSİN kurası CANLI İZLE! Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Anamur ve Aydıncık için heyecan dorukta!

Mersin TOKİ kura çekimi bugün Anamur ve Aydıncık ilçeleri için yapılacak. Bu ilimiz için son çekiliş yarın Mut ve Toroslar için gerçekleştirilecek. Kura çekimi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Mersin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Mersin TOKİ KURASI CANLI İZLEME linkine haberimizin ayrıntılarından ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

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TOKİ MERSİN KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Mersin kurası kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ MERSİN KURASI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Mersin kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

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TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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