TOKİ MERSİN kurası CANLI İZLE! Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Anamur ve Aydıncık için heyecan dorukta!

Mersin TOKİ kura çekimi bugün Anamur ve Aydıncık ilçeleri için yapılacak. Bu ilimiz için son çekiliş yarın Mut ve Toroslar için gerçekleştirilecek. Kura çekimi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Mersin TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Mersin TOKİ KURASI CANLI İZLEME linkine haberimizin ayrıntılarından ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

TOKİ MERSİN KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Mersin kurası kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ MERSİN KURASI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Mersin kura sonuçları çekiliş sonrası E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



