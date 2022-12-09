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TOKİ Niğde KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Niğde TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

09.12.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında hayat geçireceği 250 bin sosyal konutta kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Niğde Aktaş, Bor, Çamardı 4. etap, Çiftlik Azatlı ve Merkez kuraları çekilecek. Peki, TOKİ Niğde KURA ÇEKİLİŞİ CANLI izlenebilecek mi? Niğde TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ Niğde KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Niğde TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda bugün Niğ'de yer alan 2. etap ve 3. etap kuraları çekilecek. TOKİ Niğde KURA çekilişi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, Niğde Aktaş, Bor, Çamardı 4. etap, Çiftlik Azatlı ve Merkez kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Konya TOKİ

NİĞDE TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Niğde Aktaş, Bor, Çamardı 4. etap, Çiftlik Azatlı ve Merkez kura sonuçları kura çekiminin hemen ardından açıklanacak.

TOKİ Konya kura çekilişine başvuru yapan vatandaşlar TC kimlik numaraları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

YENİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ AÇIKLANDI

12-14 Aralık 2022: Samsun 4 bin 450 konut
13 Aralık 2022: Amasya 1150 konut
14-15 Aralık 2022: Çorum 2 bin 160 konut
15-16 Aralık 2022: Ordu 2 bin 50 konut
16-18 Aralık 2022: Sivas 2 bin 706 konut
17 Aralık 2022: Giresun 1550 konut
19 Aralık 2022: Tokat 1500 konut

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