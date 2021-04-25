FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ’nin indirim kampanyasına nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru tarihleri…

TOKİ’nin indirim kampanyasına nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru tarihleri…

25.04.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ tarafından açıklanan indirim kampanyası hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvuralar 21 Nisan tarihinde başladı.

TOKİ’nin indirim kampanyasına nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru tarihleri…

TOKİ’ye gelen yoğun talepler ile beraber geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan kampanyanın başvuru tarihi 21 Nisan 2021 tarihinde başladı. TOKİ, aynı zamanda bu yıl borcunu peşin ödeyerek tapusunu hemen almak isteyen vatandaşların ödemelerine ise %20 oranında indirim yapıyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI DETAYLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 21 Nisan 2021’de başlıyor.

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapacak.
Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

toki konut

TOKİ KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Nisan – 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

toki

TOKİ KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

  • İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.
  • Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.
  • Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacaktır.
  • Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce kameraya sonra polise yakalandılarÖnce kameraya sonra polise yakalandılar
25 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı?25 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Alkollü içkilere ne kadar zam geldi?Alkollü içkilere ne kadar zam geldi?
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Baron" ve "Hanımağa" çete lideri çıktı

"Baron" ve "Hanımağa" çete lideri çıktı

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Çalışmalar bitti! Değeri katlanacak

Çalışmalar bitti! Değeri katlanacak

Mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi başladı

Mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi başladı

Binance güvenilir mi?

Binance güvenilir mi?

22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Paraya doymamamızdan faydalandı

Paraya doymamamızdan faydalandı

THODEX'e suç duyurusu!

THODEX'e suç duyurusu!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.