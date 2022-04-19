TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün! Yüzde 22'lik indirim uygulanacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her yıl düzenlediği indirim kampanyasına başvurlar için bugün son gün. 81 ilde uygulanacak kampanya ile borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine, yüzde 22 indirim uygulanacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. 22 Mart'ta başlayan indirim kampanyası, yarın sona eriyor. İşte, TOKİ 2022 indirim kampanyası hakkında detaylar...

BORCUNUN TAMAMINI KAPATAMAYAN VATANDAŞLARA DA İNDİRİM YAPILIYOR

İndirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabiliyor. Buna göre, borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabiliyor.

Bu kapsamda 1583 konut ve iş yeri alıcısı kısmı ödemeden yararlandı. TOKİ'nin indirim kampanyasından bugüne kadar faydalananların sayısı 14 bin 575 oldu.

KAMPANYAYA SON BAŞVURU BUGÜN

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Nisan Salı gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılamayacak.

İNDİRİM KAMPANYASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kampanya şartlarına göre, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca, TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları kampanyadan yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. (AA)

