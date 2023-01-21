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TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları nedir? Orta gelir konut kampanyası başvurusu nasıl yapılır? Ev sahibi olmayan kalmayacak

21.01.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ orta gelir grubu konut kampanyasının detayları merak ediliyor. 16 Ocak'ta başvuruların başladığı kampanyaya yoğun ilgi gösteriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen orta gelir konut başvuruları için herhangi bir ücret ödemesine gerek yok. Peki, TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları nedir? Orta gelir konut kampanyası başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar...

TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları nedir? Orta gelir konut kampanyası başvurusu nasıl yapılır? Ev sahibi olmayan kalmayacak

TOKİ orta gelir grubu kampanyasına başvurular devam ediyor. Kampanya kapsamında tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranlarının yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Peki, TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları nelerdir? Orta gelir konut kampanyası başvuruları nasıl yapılır? İşte Yeni Evim konut kampanyasına dair tüm merak edilenler...

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ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar, satın almak istediği daireyi bularak banka veya katılım bankalarına başvurularını yapabilecekler.

Bankalar, başvuru sonrası kişinin ve konutun uygunluğunu denetleyecek. Şartları sağlayan konut bulunması durumunda vatandaşlara 0,69 faiz oranından başlayan krediler verilecek.

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TOKİ ORTA GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

Diğer başvuru şartları ise şu şekilde;

Konutlar sıfır olacak.

Kişinin üzerine konut olmayacak.

1 yıl ikamet şartı olacak.

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak.

Peşinat yüzde 10 olacak.

Ev 5 yıl satılamayacak.

15 yıl vade olacak.

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek.

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak.

15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi alınabilecek.

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ORTA GELİR KAMPANYASI KREDİ FAİZ ORANLARI NASIL?

TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası kredi faiz oranları kullanılacak kredinin tutarına göre farlılık gösterecek. 2 milyon liraya kadar alınacak kredide faiz oranı 0,69, 2-4 milyon arasında 0,79 ve 4 milyonun üzerindeki kredilerde faiz oranı 0,99’u bulacak.

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