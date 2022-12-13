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TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor? Bakan Kurum'dan son dakika Orta Gelire Konut Kampanyası açıklaması!

13.12.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ orta gelir konut başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Bakan Kurum tarafından yapılan duyurunun detayları merak konusu oldu. Peki, TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Bakan Kurum tarafından yapılan Orta Gelire Konut Kampanyası açıklamasının detayları...

TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor? Bakan Kurum'dan son dakika Orta Gelire Konut Kampanyası açıklaması!

TOKİ orta gelir konut başvurularının başlayacağı tarih Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bakan Kurum "Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz." dedi. Peki, TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Bakan Kurum tarafından yapılan Orta Gelire Konut Kampanyası açıklamasının detayları...

TOKİ ORTA GELİR KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ orta gelir konut başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz. Hazine Bakanlığı ile çalışıyoruz. Yakında açıklayacağız. Kampanya ile proje arzını da artırmak istiyoruz"

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TOKİ son dakika

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