TOKİ orta gelirliye konut başvuruları ile ilgili son dakika gelişmesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak açıklamada bulunuldu. Peki, TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor? Orta gelirliye konutta tarih belli oldu. İşte ayrıntılar...

TOKİ ORTA GELİR KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın ayrıntıları 4 Ocak Çarşamba günü duyurulacak.

2 bakanlıktan ortak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen orta gelirli ailelere yönelik konut kampanyasına ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak."

